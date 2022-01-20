Німеччина та Ізраїль разом ініціюють резолюцію ООН проти заперечення Голокосту

Посол Німеччини в Ізраїлі Сузанні Вазум-Райнер і посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахарофф виступили зі зверненням проти заперечення Голокосту. У четвер, 20 січня, вони ініціюють резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка відкидає і засуджує будь-яке заперечення геноциду єврейського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Посол Німеччини в Ізраїлі Сузанні Вазум-Райнер і посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахарофф виступили зі зверненням проти заперечення Голокосту, оголосивши, що в четвер, 20 січня, вони ініціюють резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка відкидає і засуджує будь-яке заперечення Голокосту", - пише видання.

"Ця резолюція повинна стати знаком надії і мотивації для всіх держав і суспільств, які виступають за різноманітність і толерантність, прагнуть до примирення і розуміють, що пам'ять про Голокост необхідна для запобігання повторення подібних злочинів", - заявили посли Німеччини та Ізраїлю.

За словами дипломатів, заперечення історичних фактів Голокосту - це не тільки атака на жертв винищення і їх нащадків, на євреїв усього світу і на державу Ізраїль, але також і напад "на основну умову мирних суспільств і мирного співіснування в усьому світі".

Тим часом міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок нагадала, що відповідальність за Голокост лежала і на чиновниках МЗС нацистської Німеччини, які "поставили себе на службу злочинам і геноциду нацистського режиму".

"Таким чином, вони стали співучасниками і посібниками несправедливості", - заявила Бербок, додавши, що подібне ніколи не повинно повторитися.