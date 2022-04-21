UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия исключила все тяжелое вооружение из списка для Украины, - Bild

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Федеральное министерство обороны Германии по настоянию канцелярии исключило все тяжелое вооружение из списка военных поставок для Украины. Несмотря на то, что частные компании готовы поставить запрашиваемую технику в краткой и среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, украинская сторона запросила у Германии ряд тяжелых вооружений: танки "Леопард", а также бронетранспортеры "Пума", "Мардер", "Боксер" и "Фукс". Кроме того, Киев заявил об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Милан" и "Спайк".

Однако по инициативе канцлера Олафа Шольца перечень возможного военного экспорта, составленный Минобороны Германии, был сокращен с 48 до 24 страниц. В частности, из списка исключили все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине.

"Посмотрите, что делают другие, которые тесно связаны с нами - например, наши друзья в G7, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия - и что они поставляют. Они пришли к аналогичным выводам со своими вооруженными силами", - попытался объяснить Шольц свое решение.

Однако как раз США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение для Украины.

Напомним, только вчера глава комитета Бундестага Германии по внешней политике Михаэль Рот допустил поставки тяжелого вооружения для Украины, что раньше вообще не планировалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВойна России против Украины