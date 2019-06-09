Германия и Иран обсудят сохранение ядерного соглашения

В понедельник, 10 июня, в Тегеране министр иностранных дел Германии Майко Хаас проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани в рамках европейских усилий по сохранению ядерного пакта Ирана с мировыми державами, а также на фоне растущей американо-иранской напряженности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Маас сообщил, что существует опасность любого конфликта с Ираном для всего Ближнего Востока.

"Мы, европейцы, убеждены, что стоит попытаться сохранить Венское ядерное соглашение с Ираном", - заявил глава МИД ФРГ.

Он также добавил, что хочет диалога несмотря на то, что споры кажутся непреодолимыми.

В то же время министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что поездка Мааса в Тегеран показывает, что Германия хочет "сохранить живой" ядерную сделку. Он также предположил, что Тегеран не будет рассматривать Мааса как посредника между США и Ираном добавив, что "маловероятно, что министр иностранных дел Германии направляется в Тегеран, чтобы нести спецпослание".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран в четыре раза увеличил производство урана. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди заявил, что указанное решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, чем ограниченное атомным соглашением.