Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза из-за конфликта между США и Ираном

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации между США и Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

Маас отметил важную роль Европы в налаживании диалога между сторонами конфликта.

"Учитывая угрожающую эскалацию конфликта между США и Ираном Европе сейчас отводится важная роль. Мы располагаем испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны во всем объеме использовать в этой ситуации", - отметил он.

"В этой связи я предложил Жозепу Боррелю (главе европейской дипломатии, - ред.) перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - сообщил министр.

По словам Мааса страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

"После принятия резолюции иракского парламента мы незамедлительно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как оно намерено развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно скорее провести встречу антитеррористической коалиции", - заявил глава немецкого МИД.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как писало РБК-Украина, 3 января военные США осуществили удар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате американской спецоперации погибли восемь человек, среди них и командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.