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Германия и Греция готовятся поставлять газ в Польшу и Болгарию

Газпром (Фото: rossaprimavera.ru)
Автор: Константин Широкун

После того как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию за отказ от уплаты на условиях Кремля, долго альтернативные источники энергоносителей искать не пришлось. Дополнительные объемы газа в эти страны готовы направить Германия и Греция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

После объявления "Газпромом" о прекращении поставок газа, существенно увеличилось бронирование газовых мощностей через газопровод Сидирокастро, пункт пересечения между Грецией и Болгарией на выход в Болгарию. Греческая газовая компания DEPA участвует в аукционах, чтобы продавать свой газ Болгарии.

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, потоки газа в Малнов, ключевом пункте пропуска между Германией и Польшей для газопровода Ямал-Европа, за последние дни выросли более чем на 25%, с 9 до 12,7 млн КВт-ч/час.

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Газпром