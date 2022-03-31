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Германия готова отказаться от российских энергоресурсов до конца года

Фото Канцлер Германии Олаф Шольц
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что страна может быстро ликвидировать зависимость от российских энергоресурсов. Нефть и уголь будут не нужны до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы сможем в течение этого года избавиться от зависимости от импорта нефти и угля", - сказал он, отметив, что для газа может понадобиться и более длительный срок.

Шольц добавил, что лазейки в санкциях, введенных в связи с вторжением России в Украину, должны быть закрыты, чтобы продолжать оказывать давление на Путина.

Ранее член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что Германия должна немедленно ввести эмбарго на российский газ, несмотря на издержки. Она уверена, что главное сейчас - обрезать источник валюты для Кремля.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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