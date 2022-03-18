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Германия готова в этом году заместить половину российского газа

Фото: Германия может отказаться от половины российского газа (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок. Оценку дала ассоциация коммунальных предприятий BDEW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа, представляющая 1900 операторов газо-, электро- и водоснабжения, сообщила, что, по данным ее источников, доля России в газоснабжении Германии в январе-марте, составляла 40%.

По оценкам аналитиков и коммунальных служб, в декабре прошлого года эта доля составляла более 50%.

"На сегодняшний день около 50% российского природного газа может быть заменено или замещено в краткосрочной перспективе. Это соответствует примерно 20% годовой потребности Германии в газе", - заявила управляющий директор BDEW Керстин Андреэ.

Она не сказала, чем можно заменить российский газ, но у Германии есть доступ к электроэнергии, получаемой из угля, атомной энергии, ветровой и солнечной энергии.

Внутреннее потребление газа в Германии в прошлом году составило 100 млрд кубометров, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году.

BDEW заявила, что в настоящее время видит потенциал для сокращения и замены использования газа на 15% в секторе домашнего отопления, в то время как малый бизнес и сфера услуг могут сэкономить 10%, а тяжелая промышленность - 8%, и в будущем можно достичь большего.

Правительство активизировало планы по доставке сжиженного природного газа (СПГ) на борту судов в страну, но в настоящее время нет терминалов для его приема из-за унаследованной зависимости от трубопроводного газа.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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