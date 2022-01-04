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Политические советники Германии и Франции проведут переговоры с Ермаком накануне "нормандской встречи"

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Киев, Вторник 04 января 2022 16:50
Политические советники Германии и Франции проведут переговоры с Ермаком накануне "нормандской встречи" Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 января, около 19.00 (по киевскому времени) состоится разговор политических советников лидеров ФРГ и Франции с украинской стороной. Он произойдет накануне встречи по Украине представителей России, ФРГ и Франции, которая пройдет в Москве 6 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий источников издания в Офисе президента.

В частности, ожидается разговор политических советников Франции и Германии с главой Офиса президента Андреем Ермаком. При этом темы разговора не разглашаются.

Как сообщалось, в Москве 6 января состоится встреча спецпредставителей стран "нормандского формата" по Украине. Во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

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