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Германия и Франция предложили усложнить выдачу виз жителям России вместо полного запрета, - Politico

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Прага, Вторник 30 августа 2022 09:45
Германия и Франция предложили усложнить выдачу виз жителям России вместо полного запрета, - Politico Фото: в Праге решат судьбу виз для жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия и Франция перед встречей министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Праге на этой неделе направили письмо, в котором предлагают не вводить полный запрет на въезд для жителей России. Они считают, что такой шаг, якобы только сплотит россиян и оттолкнет их от Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Берлин и Париж заявили, что "хотят сохранить правовую базу, которая позволяет, в частности, студентам, художникам, ученым, профессионалам - независимо от того, подвергаются ли они риску судебного преследования по политическим мотивам - путешествовать в ЕС".

Оба правительства предостерегли "от далеко идущих ограничений нашей визовой политики, чтобы не допустить подпитки российского нарратива и вызвать непреднамеренное сплочение вокруг флага и/или отчуждение будущих поколений".

Тем не менее, в столицах подчеркнули, что ЕС должен "поддерживать и расширить наши санкции против российской политической, военной и экономической элиты", и назвали финансовую и военную поддержку Украины "центральным элементом" военной политики ЕС.

Дебаты в Праге

Точные контуры дебатов на этой неделе по визовым ограничениям все еще формируются.

По словам нескольких источников, знакомых с планом, министры из стран, поддерживающих широкий запрет на туристические визы, должны встретиться перед встречей 27 министров в Праге. Два дипломата ЕС заявили, что не уверены в том, насколько агрессивно эта коалиция может продвигать их позицию в течение недели.

"Лично я нахожу глубоко провокационным, что российские туристы могут проводить отпуск в Европе, в то время как украинские города обстреливаются и разрушаются, а в Украине, пока мы говорим, совершаются военные преступления", - заявил в интервью министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. По его словам, ЕС должен занять "самую жесткую позицию" в отношении виз.

Ожидается, что результатом станет соглашение о приостановке действия соглашения ЕС с Москвой об упрощении визового режима, которое годами облегчало получение Россией визы в ЕС. Решение будет представлять собой лишь "политическое соглашение", поскольку встреча на этой неделе является просто неофициальной встречей.

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Праге 30-31 августа могут договориться об ужесточении выдачи виз для жителей России. Россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более длительной процедурой. Кроме министры начнут обсуждение более широкого запрета на туристические визы, хотя согласия по этому поводу нет.

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