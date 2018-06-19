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Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны

НовостиПолитика    19.06.2018 - 21:52
Фото: Германия и Франция (media.licdn.com)
Фото: Германия и Франция (media.licdn.com)

Новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны. Об этом лидеры стран заявили после переговоров в немецком замке Мезеберг, сообщает Reuters.

"Мы открываем новую главу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить использование бюджета еврозоны для усиления инвестиций, а также с целью укрепления конвергенции в зоне евро", - сказала Меркель.

Также Меркель заявила, что реформа еврозоны было самым трудным вопросом в их с Макроном переговорах. Среди его основных тем также были обороноспособность объединенной Европы и решение миграционного кризиса.

Макрон сказал, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.

Президент Франции сказал, что детали бюджета, включая его сумму и финансирование за счет национальных источников, или общеобязательного налога, будут представлены министрами до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила бюджет Европейского Союза (ЕС) на 2019 год из расчета на взносы Британии.

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Теги публикации: Франция, бюджет, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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