Германия допускает санкции против РФ из-за Навального, но не по "Северному потоку-2"

Правительство Германии допускает введение новых санкций против России в связи с избранием для Алексея Навального реального тюремного срока. Но эти санкции не коснутся газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что усиление санкций против РФ в связи с Навальным будут обсуждаться на уровне Евросоюза.

"Новые санкции нельзя исключать. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. А что касается "Северного потока-2", то позиция правительства известна и она не изменилась", - сказал Зиберт.

Во вторник сообщалось, что Соединенные Штаты Америки сигнализируют о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины.

Также вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца. Однако для этого нужно пройти некоторые трудности.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.