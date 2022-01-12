Германия допускает блокировку Telegram в стране: в чем причина

По ее словам, Германия "наедине не имеет шансов" урегулировать ситуацию вокруг соцсети.

"Сейчас выписывается много распоряжений о нарушениях, но их выполнение частично буксует. Мы должны здесь нажать, чтобы взять феномен под контроль. Но для этого нам нужно европейское решение", - отметила Фезер.

Однако она отметила, что отключение мессенджера будет "крайней мерой", но сначала надо "исчерпать все другие варианты", поэтому сейчас Германия обсуждает со своими партнерами в Евросоюзе, как регулировать Telegram.

"Сказать, что в конце концов мы отключим сервис - это было бы явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен - тогда придет другой и мы станем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости. Мы изучаем это", - объяснила Фезер.

Она добавила, что такое отключение будет иметь тяжелые последствия, а потому и является крайней мерой.

"До этого должны провалиться все остальные пути", - добавила министр.