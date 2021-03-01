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Германия будет просить США отменить санкции против "Северного потока-2"

Автор: Даша Харченко

Германия попытается договориться с новой администрацией президента США по отмене санкций против газопровода "Северный поток-2". Правительство будет искать "пути диалога" по этому вопросу.

Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые".

Конгресс США требует усиление и расширения санкций.

"Правительство ФРГ тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран-членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", - говорится в сообщении.

Читайте в материале РБК-Украина о том, удастся ли запустить газопровод "Северный поток-2" и чем это может угрожать Украине.

Строительство "Северного потока-2" было начато в 2018 году. Его цель – обеспечить ежегодную прокачку 55 млрд кубометров природного газа напрямую из России в Германию.

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Новости Украины Северный поток-2Соединенные Штаты АмерикиГермания
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