Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину

Правительство Германии заявляет, что Берлин не будет предоставлять никаких дополнительных сведений о поставках оружия в Украину. Такое решение было принято с целью избежать рисков в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В то же время представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц добавил, что цель российских агрессоров - перерезать пути снабжения Украины и затруднить оборону страны, "и мы не хотим этому способствовать".

Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что оно отключило онлайн трансляцию с камер на автомагистралях страны по соображениям безопасности, но отказалось от подробностей.

Наряду с другими странами НАТО, Германия увеличила поставки оборонного оборудования в Украину с начала войны. Это включает в себя смертоносное оружие, такое как противотанковые ракеты.