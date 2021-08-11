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В Германии заявили о задержании британского шпиона российской разведки

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии подозревают работника британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федеральной прокуратуры Германии.

Гражданин Великобритании Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии. Установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемого задержали в Потсдаме, недалеко от Берлина. На рабочем месте задержанного прошли обыски.

Задержание предполагаемого шпиона стало результатом расследования, проведенного ФРГ и Великобританией.

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