В Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета и конфисковали биткойны

Когда серверы были арестованы, также было конфисковано 543 биткойна с текущей стоимостью около 23 миллионов евро.

Hydra Market была русскоязычной платформой, которая была доступна как минимум с 2015 года и имела около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч учетных записей продавцов.

По данным Федерального управления уголовной полиции, только в 2020 году через торговую площадку даркнета было продано не менее 1,23 млрд евро. По оценке собственных экспертов компании и специалистов Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне, которые также принимали участие в расследовании, платформа являлась "нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире".

Hydra Market в основном использовался для торговли наркотиками, украденными данными и поддельными документами. Особое значение имел механизм для биткойнов, который можно было использовать для маскировки цифровых финансовых транзакций с криптовалютами и значительно затруднить уголовное расследование властями.