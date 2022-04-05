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В Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета и конфисковали биткойны

Фото: в Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкие следователи закрыли нелегальную торговую площадку даркнета Hydra Market. Как сообщает Федеральное управление уголовной полиции, его серверная инфраструктура была конфискована после "обширных расследований", и рынок "в связи с этим был закрыт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Когда серверы были арестованы, также было конфисковано 543 биткойна с текущей стоимостью около 23 миллионов евро.

Hydra Market была русскоязычной платформой, которая была доступна как минимум с 2015 года и имела около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч учетных записей продавцов.

По данным Федерального управления уголовной полиции, только в 2020 году через торговую площадку даркнета было продано не менее 1,23 млрд евро. По оценке собственных экспертов компании и специалистов Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне, которые также принимали участие в расследовании, платформа являлась "нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире".

Hydra Market в основном использовался для торговли наркотиками, украденными данными и поддельными документами. Особое значение имел механизм для биткойнов, который можно было использовать для маскировки цифровых финансовых транзакций с криптовалютами и значительно затруднить уголовное расследование властями.

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