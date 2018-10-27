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В Германии закроют последний в Европе завод по производству компьютеров

Новости » Телеком & IT    27.10.2018 - 04:54
Иллюстративное фото (twitter.com/MortenHjorth)
Иллюстративное фото (twitter.com/MortenHjorth)

Завод Fujitsu в Аугсбурге оставался последним производителем компьютеров в Европе

В 2020 году в немецком городе Аугсбург будет закрыт последний европейский завод по производству настольных компьютеров и ноутбуков компании Fujitsu . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель компании Fujitsu сообщил, что закрытие завода японской компании коснется 1,5 тыс. работников. Также под угрозой увольнения окажутся еще 300 рабочих мест компаний ФРГ, что связанные с производством.

Сообщается, что отделы разработки, сборки и логистики будут перенесены в Японию. Сейчас между работниками и менеджментом компании проходят переговоры о дальнейшей судьбе работников, которые останутся без своей работы.

Представители Fujitsu заявили, что завод в Аугсбурге стал последним заводом, который занимался производством такой техники в Европе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ФРГ готовит проект закона о кибербезопасности. В 2019 году в Германии будет представлен пакет мер активного отражения кибератак.

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