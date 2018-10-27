В Німеччині закриють останній в Європі завод з виробництва комп’ютерів

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Завод Fujitsu в Аугсбургу лишався останнім виробником комп’ютерів у Європі

У 2020 році в німецькому місті Аугсбург буде закритий останній європейський завод по виробництву настільних комп’ютерів та ноутбуків компанії Fujitsu . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Речник компанії Fujitsu повідомив, що закриття заводу японської компанії торкнеться 1,5 тис. працівників. Також під загрозою звільнення опиняться ще 300 робочих місць компаній ФРН, що пов’язані з виробництвом.

Повідомляється, що відділи розробки, збирання та логістики будуть перенесені до Японії. Зараз між працівниками та менеджментом компанії відбуваються переговори про подальшу долю працівників, що втратять свою роботи.

Представники Fujitsu заявили, що завод в Аугсбургу став останнім заводом у Європі, який займався виробництвом такої техніки у Європі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ФРН готує проект закону про кібербезпеку. У 2019 році в Німеччині буде представлений пакет заходів активного відображення кібератак.