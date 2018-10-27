ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Німеччині закриють останній в Європі завод з виробництва комп’ютерів

Новини » Телеком & IT    27.10.2018 - 04:54
Ілюстративне фото (twitter.com/MortenHjorth)
Ілюстративне фото (twitter.com/MortenHjorth)

Завод Fujitsu в Аугсбургу лишався останнім виробником комп’ютерів у Європі

У 2020 році в німецькому місті Аугсбург буде закритий останній європейський завод по виробництву настільних комп’ютерів та ноутбуків компанії Fujitsu . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Речник компанії Fujitsu повідомив, що закриття заводу японської компанії торкнеться 1,5 тис. працівників. Також під загрозою звільнення опиняться ще 300 робочих місць компаній ФРН, що пов’язані з виробництвом. 

Повідомляється, що відділи розробки, збирання та логістики будуть перенесені до Японії. Зараз між працівниками та менеджментом компанії відбуваються переговори про подальшу долю працівників, що втратять свою роботи.

Представники Fujitsu заявили, що завод в Аугсбургу став останнім заводом у Європі, який займався виробництвом такої техніки у Європі. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ФРН готує проект закону про кібербезпеку. У 2019 році в Німеччині буде представлений пакет заходів активного відображення кібератак.

У Німеччині троє пожежників спеціально влаштовували підпали, щоб їх гасити У Німеччині 20 тис. шахтарів вийшли на протест проти відмови від вугілля
Новини України ГерманияКомпьютер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся