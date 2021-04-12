UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии заговорили о выходе из ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С такой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии. В частности, подавляющее большинство делегатов высказалось за выход Германии из Евросоюза.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам", - говорится в программе.

Также партия хочет запретить воссоединение семей беженцев. Среди других пунктов - возвращение контроля и "физических барьеров" на границах Германии, а также общенациональные референдумы, отказ от евро.

Напомним, с 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.

После этого переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияЕвросоюз
Читайте также
Минобороны Германии требует от РФ объяснить перемещение войск
Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины
Прогноз погоды