В Германии заговорили о выходе из ЕС

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С такой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии. В частности, подавляющее большинство делегатов высказалось за выход Германии из Евросоюза.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам", - говорится в программе.

Также партия хочет запретить воссоединение семей беженцев. Среди других пунктов - возвращение контроля и "физических барьеров" на границах Германии, а также общенациональные референдумы, отказ от евро.