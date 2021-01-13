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В Германии выявили первые случаи заражения "африканским" коронавирусом

Германия, Среда 13 января 2021 05:39
В Германии выявили первые случаи заражения "африканским" коронавирусом
Фото: больная девушка (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Германии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике. Заражение обнаружили у семьи, которая 13 декабря вернулась из ЮАР.

Об этом сообщает Deutsche welle.

Новые случаи инфицирования штаммом 501Y.V2 обнаружили в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Заболели члены семьи, которые 13 декабря вернулась из ЮАР.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность продолжения локдауна в Германии до апреля. Она опасается роста заболеваемости из-за "британского" мутировавшего коронавируса.

Напомним, в Германии с 16 декабря введен очередной локдаун из-за коронавируса. По всей стране запрещена работа магазинов розничной торговли, за исключением продовольственных. Также закрытыми будут все школы и детские сады.

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