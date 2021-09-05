В Германии водительские "права" обменивают на бесплатный проездной на автобус

В Любеке (Германия) автовладельцам предлагают отказаться от своих "прав" и, соответственно, машин. Взамен власти города предлагают бесплатный проездной на атобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Taz .

В немецкомгороде Любек (Земля Шлезвиг-Гольштейн) начали претворять в жизнь интересный проект, направленный на улучшение экологической ситуациии в городе и уменьшение количества автомобилей на улицах.

Суть инициативы проста: тем автовладельцам, кто откажется от водительского удостоверения (и, соответственно потеряет право на управление автомобилем), взамен готовы выдать бесплатный проездной на автомус. В Любеке месячный проездной стоит 620 евро.

Власти Любека надеются, что этот проект позволит сократить количество автомобилей на улицах города и укрепит местный общественный транспорт. От "прав" придется отказаться навсегда, поэтому целевыми участниками программы мэрия рассматривает, прежде всего, пожилых людей.

Однако обмен выглядит неравноценным: от "прав" придется отказаться на всю жизнь, а бесплатный проездной будет действовать всего один год.

"Было бы разумно предложить это не только на один год, а на всю жизнь", - отмечает пресс-секретарь рабочей группы городского совета Любека, которая опекается жизнбю пожилых жителей местной общины.

Программа обмена "прав" на проездной рассчитана на три года и предполагает выдачу 500 проездных. В итоге проект обойдется городским властям в 315 тысяч евро. Однако с оглядкой на другие аналогичные проекты в стране, вряд ли удастся достичь поставленной цели.

Любек - первый город на севере Германии, реализующий такой обмен. Ранее в подобных проектах в Кауфбойрене (Бавария) и Биберахе (Баден-Вюртемберг) приняли участие всего 200 и 50 человек соответственно.