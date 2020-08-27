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В Германии утвердили новые карантинные меры

Автор: РБК-Украина

В Германии утвердили новые карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19. В частности, правительство ввело штрафы за отказ носить маску в общественных местах.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

Так, за отказ носить защитную маску в общественных местах в Германии будет предусмотрен штраф в размере минимум 50 евро.

При этом отмечается, что такая норма не будет действовать на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, премьер которой Райнер Хазелофф решительно высказался против.

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В случае нарушения рекомендаций властей о посещении стран и регионов с высоким уровнем риска заражения коронавирусом граждане не смогут претендовать на компенсацию убытков вследствие пребывания на карантине.

Массовые мероприятия теперь запрещены в Германии до конца 2020 года. Болельщики не будут допускаться на стадионы как минимум до конца октября.

Напомним, Германия отменяет обязательный тест на COVID-19 для туристов.

Кроме того, ранее в Германии заявили о второй волне коронавируса.

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