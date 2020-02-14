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В Германии ультраправая группа готовила нападения на политиков

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 18:58
В Германии ультраправая группа готовила нападения на политиков
Иллюстративное фото (Philipp Guelland/Getty Images)

Правоохранители задержали 12 членов группировки

В Германии правоохранители разоблачили членов ультраправой группировки в подготовке нападений на политиков с целью провоцирования массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в ходе масштабного расследования правоохранители провели рейды в 13 городах в шести федеральных землях. В ходе рейдов были задержаны 12 членов группировки. Среди задержанных правоохранитель, которого ранее отстранили от службы из-за подозрения в связях с правыми.

Как установила прокуратура, четверо членов ультраправой группы планировали спровоцировать массовые беспорядки в Германии путем нападений на политиков, беженцев и мусульман.

Еще 8 членов группы подозревают в финансовой поддержке группировки, предоставлении оружия и согласия на участие в будущих атаках.

По версии правоохранителей, с момента своего создания в 2019 году ультраправая группировка готовилась к дестабилизации государственного и общественного порядка в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции правоохранители провели масштабные задержания после смертельной стрельбы в Афинах. В ходе полицейской спецоперации были задержаны около 130 человек, которых подозревают в причастности к столкновению между двумя группами.

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