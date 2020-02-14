У Німеччині ультраправа група готувала напади на політиків

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Правоохоронці затримали 12 членів угрупування

У Німеччині правоохоронці викрили членів ультраправого угрупування в підготовці нападів на політиків з метою провокування масових заворушень у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що в ході масштабного розслідування правоохоронці провели рейди у 13 містах в шести федеральних землях. В ході рейдів було затримано 12 членів угрупування. Серед затриманих правоохоронець, якого раніше відсторонили від служби через підозру у зв'язках з правими.

Як встановила прокуратура, четверо членів ультраправої групи планували спровокувати масові заворушення у Німеччині шляхом нападів на політиків, біженців та мусульман.

Ще 8 членів групи підозрюють у фінансовій підтримці угрупування, наданні зброї та згоди на участь в майбутніх атаках.

За версією правоохоронців, з моменту свого створення у 2019 році ультраправе угрупування готувалося до дестабілізації державного та громадського порядку в Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції правоохоронці провели масштабні затримання після смертельної стрілянини в Афінах. В ході поліцейської спецоперації було затримано близько 130 осіб, яких підозрюють в причетності до сутички між двома групами.