В Германии церковь извинилась за сожжение "ведьм" спустя 400 лет

В немецком городе Айхштете католическая церковь извинилась за сожжение ведьм спустя 400 лет. С XV по XVIII век сотни людей были подвергнуты пыткам и сожжены из-за подозрений в колдовстве.

Об этом пишет газета The Independent.

Лишь сейчас католическая церковь Айхштета принесла извинения за убийства. Архиепископ города Грегор Мария Франц Ханке назвал те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить табличку в память о жертвах.

В общей сложности около 60 тысяч человек были казнены в Европе по подозрению в колдовстве, 25 тысяч из них - на территории современной Германии. Большинство жертв - женщины, но среди них также были мужчины и дети.

Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера.

С того момента власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, посмертно реабилитировали казненных по обвинению в колдовстве и установили в их честь мемориальные доски и памятники, а в некоторых случаях даже переименовали улицы.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что у однополых пар есть право на создание семьи. Он призвал к принятию законов о гражданском союзе для таких пар.