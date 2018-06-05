У Німеччині вимагають вислати з країни посла США

Віце-голова Лівої партії Німеччини запропонувала вислати посла США в Німеччині

Віце-голова Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт запропонувала вислати посла США в Німеччині Річарда Гренелла з країни, після того як він заявив про необхідність посилити вплив консерваторів в Європі. Про це вона сказала в інтерв'ю Die Welt.

"Будь-хто, як американський посол Річард Гренелл, захоче визначити, хто повинен керувати Європою, той не може далі залишатися на посаді дипломата", - заявила вона.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що взяв до відома критику щодо американського посла.

"Я взяв до уваги ці заяви, а також критику щодо нього", - сказав глава німецького МЗС, якого цитує Suddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, 27 квітня Гренелла Сенат США взяв в якості нового посла в Німеччині.