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У Німеччині вимагають вислати з країни посла США

НовиниПолітика    05.06.2018 - 19:19
Фото: Сара Вагенкнехт (flickr.com dielinke_nrw)
Фото: Сара Вагенкнехт (flickr.com dielinke_nrw)

Віце-голова Лівої партії Німеччини запропонувала вислати посла США в Німеччині

Віце-голова Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт запропонувала вислати посла США в Німеччині Річарда Гренелла з країни, після того як він заявив про необхідність посилити вплив консерваторів в Європі. Про це вона сказала в інтерв'ю Die Welt.

"Будь-хто, як американський посол Річард Гренелл, захоче визначити, хто повинен керувати Європою, той не може далі залишатися на посаді дипломата", - заявила вона.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що взяв до відома критику щодо американського посла.

"Я взяв до уваги ці заяви, а також критику щодо нього", - сказав глава німецького МЗС, якого цитує Suddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, 27 квітня Гренелла Сенат США взяв в якості нового посла в Німеччині.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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