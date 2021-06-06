В Германии требуют отставки главы минздрава: закупил некачественные маски на миллионы

Скандал разгорелся из-за того, что весной 2020 года Минздрав Германии под руководством Шпана заказал в Китае сотни миллионов бесполезных масок, которые оказались некачественными. На них из бюджета были потрачены миллионы евро. Маски планировали раздавать бездомным людям и людям с инвалидностью.

За отставку министра выступили лидеры социал-демократов. Они настаивают на том, что министр должен нести ответственность за необдуманные действия с закупкой китайских масок. Там заявили, что поведение Шпана было недостойным и негуманным.

"Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта - тех, кто получает маски высокого качества и тех, кто может обойтись низкокачественными", - заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс.

Глава партии Саския Эскен также отметила, что Шпану нечего делать в политике с таким подходом.

"Это негуманно отношение, и с таким подходом нечего делать в политике", - заявила глава социал-демократов.