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В Германии суд не поддержал экологов по "Северному потоку-2"

НовостиЭнергетика    01.06.2018 - 17:41
Иллюстративное фото (gazprom.ru)
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Суд не смог прояснить незаконность разрешения на строительство газопровода

В Германии Верховный административный суд города Грайфсвальд отклонил жалобу экологического объединения Nabu по строительству российского газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает Merkur.

Так, суд не смог прояснить незаконность разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" в прибрежных водах, учитывая сложные факты и юридические вопросы в рамках ускоренной процедуры рассмотрения жалобы.

Напомним, 11 мая сообщалось, что в Германии экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе. 

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Теги публикации: Германия, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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