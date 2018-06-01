В Германии суд не поддержал экологов по "Северному потоку-2"

Суд не смог прояснить незаконность разрешения на строительство газопровода

В Германии Верховный административный суд города Грайфсвальд отклонил жалобу экологического объединения Nabu по строительству российского газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает Merkur.

Так, суд не смог прояснить незаконность разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" в прибрежных водах, учитывая сложные факты и юридические вопросы в рамках ускоренной процедуры рассмотрения жалобы.

Напомним, 11 мая сообщалось, что в Германии экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе.