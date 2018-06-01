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У Німеччині суд не підтримав екологів по "Північному потоку-2"

НовиниЕнергетика    01.06.2018 - 17:41
Ілюстративне фото (gazprom.ru)
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу

У Німеччині Верховний адміністративний суд міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Merkur.

Так, суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в прибережних водах, враховуючи складні факти і юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт по спорудженню газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці.

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Теги публікації: Германия, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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