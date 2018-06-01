У Німеччині суд не підтримав екологів по "Північному потоку-2"

Суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу

У Німеччині Верховний адміністративний суд міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Merkur.

Так, суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в прибережних водах, враховуючи складні факти і юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт по спорудженню газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці.