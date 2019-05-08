В Германии столкнулись поезд и грузовик

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (Германия) произошло столкновение поезда с грузовиком, в результате чего пострадали 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NDR.

В полиции сообщили, пятеро пострадавших получили серьезные травмы. Их доставили в больницы автомобили "скорой помощи" и вертолеты. Железнодорожная линия оказалась закрыта.

Фото: место столкновения (twitter.com ndr.de)

Напомним, в прошлом году в Германии поезд столкнулся с грузовиком. Тогда пострадали 17 человек.

РБК-Украина писало, что в Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов 28 марта пострадали по меньшей мере 50 человек. Пассажиры получили травмы легкой степени тяжести.

Также ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате столкновения с грузовиком двух поездов в штате Нью-Йорк. Власти заявили, что по меньшей мере семь человек в поездах получили ранения.

Напомним, 8 февраля 2019 в испанской Каталонии столкнулись два пассажирских поезда, один человек погиб, 58 получили ранения.