В Германии столкнулись два поезда: около 20 пострадавших, есть погибший
В Германии в Мюнхене в результате лобового столкновения двух высокоскоростных поездов погибли и пострадали люди. По последним данным, 18 человек получили травмы в результате аварии, 1 человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.
Авария произошла около 16:35 возле станции Эбенхаузен-Шефтларн. Причина пока что неизвестна.
Представитель мюнхенского полицейского управления Андреас Франкен сообщил, что оба поезда шли по маршруту одновременно и столкнулись лоб в лоб на одной железнодорожной линии.
По информации газеты Bild, всего в двух поездах находилось 95 человек.
В полиции отметили, что на место прибыли более 200 сотрудников экстренных служб.
Железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что открыто официальное расследование.
Напомним, что в Польше съехал с дороги и перевернулся автобус. В нем были граждане Украины.