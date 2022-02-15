В Германии столкнулись два поезда: около 20 пострадавших, есть погибший

В Германии в Мюнхене в результате лобового столкновения двух высокоскоростных поездов погибли и пострадали люди. По последним данным, 18 человек получили травмы в результате аварии, 1 человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF .

Авария произошла около 16:35 возле станции Эбенхаузен-Шефтларн. Причина пока что неизвестна.

Представитель мюнхенского полицейского управления Андреас Франкен сообщил, что оба поезда шли по маршруту одновременно и столкнулись лоб в лоб на одной железнодорожной линии.

По информации газеты Bild, всего в двух поездах находилось 95 человек.

В полиции отметили, что на место прибыли более 200 сотрудников экстренных служб.