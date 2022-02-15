ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии столкнулись два поезда: около 20 пострадавших, есть погибший

Новина українською →
Германия, Вторник 15 февраля 2022 04:18
В Германии столкнулись два поезда: около 20 пострадавших, есть погибший Фото: в Германии столкнулись поезда (twitter.com/CityReport)
Автор: Наталья Скороход

В Германии в Мюнхене в результате лобового столкновения двух высокоскоростных поездов погибли и пострадали люди. По последним данным, 18 человек получили травмы в результате аварии, 1 человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Авария произошла около 16:35 возле станции Эбенхаузен-Шефтларн. Причина пока что неизвестна.

Представитель мюнхенского полицейского управления Андреас Франкен сообщил, что оба поезда шли по маршруту одновременно и столкнулись лоб в лоб на одной железнодорожной линии.

По информации газеты Bild, всего в двух поездах находилось 95 человек.

В полиции отметили, что на место прибыли более 200 сотрудников экстренных служб.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что открыто официальное расследование.

Напомним, что в Польше съехал с дороги и перевернулся автобус. В нем были граждане Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Авария
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины