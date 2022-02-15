У Німеччині зіткнулися два потяги: близько 20 постраждалих, є загиблий

У Німеччині в Мюнхені в результаті лобового зіткнення двох високошвидкісних поїздів загинули і постраждали люди. За останніми даними, 18 осіб отримали травми в результаті аварії, 1 людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

Аварія сталася близько 16: 35 біля станції Ебенхаузен-Шефтларн. Причина поки що невідома.

Представник Мюнхенського поліцейського управління Андреас Франкен повідомив, що обидва потяги йшли по маршруту одночасно і зіткнулися лоб в лоб на одній залізничній лінії.

За інформацією газети Bild, всього в двох поїздах перебувало 95 осіб.

У поліції зазначили, що на місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб.