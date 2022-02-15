У Німеччині зіткнулися два потяги: близько 20 постраждалих, є загиблий
У Німеччині в Мюнхені в результаті лобового зіткнення двох високошвидкісних поїздів загинули і постраждали люди. За останніми даними, 18 осіб отримали травми в результаті аварії, 1 людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.
Аварія сталася близько 16: 35 біля станції Ебенхаузен-Шефтларн. Причина поки що невідома.
Представник Мюнхенського поліцейського управління Андреас Франкен повідомив, що обидва потяги йшли по маршруту одночасно і зіткнулися лоб в лоб на одній залізничній лінії.
За інформацією газети Bild, всього в двох поїздах перебувало 95 осіб.
У поліції зазначили, що на місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб.
Залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що відкрито офіційне розслідування.
Нагадаємо, що у Польщі з'їхав з дороги і перекинувся автобус. У ньому були громадяни України.