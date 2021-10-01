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В Германии сомневаются в запуске "Северного потока-2" этой зимой

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Берлин, Пятница 01 октября 2021 13:01
В Германии сомневаются в запуске "Северного потока-2" этой зимой Фото: газопровод "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маухбах сомневается, что российский газопровод "Северный поток-2" запустят этой зимой. По его мнению, его лицензирование максимально затянется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой", - отметил Маухбах.

Отметим, Uniper является одним из пяти западных финансовых партнеров, которые принимали участие в проекте российского "Газпрома". Отвечая на опасения, что поставки газа в последнее время слишком низкие для поддержания баланса рынка, Маубах сказал, что Россия была надежным поставщиком на протяжении десятилетий.

"Все контракты, которые мы подписали с российской группой "Газпром", выполняются", - добавил он.

Напомним, сегодня у президента России Владимира Путина не исключили, что сроки запуска "Северного потока-2" будут отложены из-за смены власти в Германии.

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Германия Северный поток-2
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