В Германии сомневаются в запуске "Северного потока-2" этой зимой

Генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маухбах сомневается, что российский газопровод "Северный поток-2" запустят этой зимой. По его мнению, его лицензирование максимально затянется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой", - отметил Маухбах.

Отметим, Uniper является одним из пяти западных финансовых партнеров, которые принимали участие в проекте российского "Газпрома". Отвечая на опасения, что поставки газа в последнее время слишком низкие для поддержания баланса рынка, Маубах сказал, что Россия была надежным поставщиком на протяжении десятилетий.

"Все контракты, которые мы подписали с российской группой "Газпром", выполняются", - добавил он.