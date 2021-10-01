У Німеччині сумніваються у запуску "Північного потоку-2" цієї зими

Генеральний директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маухбах сумнівається, що російський газопровід "Північний потік-2" запустять цієї зими. На його думку, його ліцензування максимально затягнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Наскільки мені відомо, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що, ймовірно, він не зможе допомогти нам цієї зими", - зазначив Маухбах.

Зазначимо, Uniper є одним з п'яти західних фінансових партнерів, які брали участь у проекті російського "Газпрому". Відповідаючи на побоювання, що постачання газу в останній час занадто низькі для підтримки балансу ринку, Маубах сказав, що Росія була надійним постачальником протягом десятиліть.

"Всі контракти, які ми підписали з російською групою "Газпром", виконуються", - додав він.