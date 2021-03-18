ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии считают заявления Байдена о Путине сигналом к более жесткой позиции США в отношении России

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 23:37
В Германии считают заявления Байдена о Путине сигналом к более жесткой позиции США в отношении России Фото: Гайко Маас (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". По мнению Мааса, это сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы.

Об этом пишет DW.

Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".

В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.

"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.

Как известно, недавно президент США назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Он требует, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.

В Москве уже заявили, что готовят разговор. Тогда как администрация Байдена не подтверждает эту информацию.

Сам Путин на слова о "убийце" отреагировал словами "кто как обзывается, сам так называется".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Джозеф Байден Хайко Маас
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм