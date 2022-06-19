В Германии расследуют утечку секретных документов по безопасности на саммите G7

Документы были опубликованы на портале, который полиция связывает со сторонниками лево-экстремистских взглядов.

Первой об утечке конфиденциальных данных сообщила общественно-правовая радиостанция Bayerische Rundfunk. Между тем сразу несколько источников в органах безопасности подтвердили агентству dpa их подлинность. Полиция ведет расследование инцидента.

Кроме прочего, речь идет об инструкциях по задержанию, обеспечении безопасности полицейских автомобилей и о концепции деэскалации, уточняют журналисты. Кроме того, были опубликованы номера мобильных телефонов некоторых руководящих сотрудников полиции, а также данные об используемых полицией цифровых каналах связи.

Кто опубликовал в сети все эти сведения первым, пока остается неизвестным. За обеспечением безопасности на саммите "Большой семерки" в 2015 году следили 18 000 сотрудников полиции.

Комментируя эту утечку, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что на данный момент полиция исходит из того, что она не будет иметь критическое влияние на обеспечение безопасности саммита нынешнего года.

Отметим, что "слив" произошел незадолго до начала саммита G7, который пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на встречу стран "Большой семерки".

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