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В Германии проведут расследование о возможном разглашении гостайны об Украине, - DW

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Берлин, Пятница 15 апреля 2022 13:08
В Германии проведут расследование о возможном разглашении гостайны об Украине, - DW Фото: В Германии проведут расследование о возможном разглашении гостайны об Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Германии подали заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с возможным разглашением государственной тайны. В частности, которая была обнародована во время закрытых слушаний относительно войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Заявление в прокуратуру Берлина подала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, которая ранее посещала Украину.

Издание сообщает, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила в Бундестаге данные перехватов разговоров российских военных, обсуждающих убийства мирных жителей в Буче.

На прошлой неделе немецкая разведка представила протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были также направлены комитетам Бундестага по обороне и иностранным делам.

По данным издания, утечка информации могла произойти на этом этапе.

После того как стало известно о протоколах перехвата, российские оккупанты закрыли каналы, по которым шли переговоры.

Также по данным источников, близких к НАТО, россияне заблокировали доступ к другим источникам информации.

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