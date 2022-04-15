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У Німеччині проведуть розслідування про можливе розголошення держтаємниці про Україну, - DW

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Берлін, П'ятниця 15 квітня 2022 13:08
У Німеччині проведуть розслідування про можливе розголошення держтаємниці про Україну, - DW Фото: у Німеччині проведуть розслідування про можливе розголошення держтаємниці про Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині подали заяву в прокуратуру про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням державної таємниці. Зокрема, яка була оприлюднена під час закритих слухань щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Заяву в прокуратуру Берліна подала голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн, яка раніше відвідувала Україну.

Видання повідомляє, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) представила в Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі.

Минулого тижня німецька розвідка представила протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб. Копії протоколів були також направлені комітетам Бундестагу з оборони та закордонних справ.

За даними видання, витік інформації міг статися на цьому етапі.

Після того як стало відомо про протоколи перехоплення, російські окупанти закрили канали, за якими йшли переговори.

Також за даними джерел, близьких до НАТО, росіяни заблокували доступ до інших джерел інформації.

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