В Германии прошли протесты после группового изнасилования девушки

Фото: протет во Фрайбурге (dw.com)

По делу арестовали семерых граждан Сирии и одного немца

В городе Фрайбурге, в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны, вечером в понедельник, 29 октября, состоялись две демонстрации из-за группового изнасилования 18-летней девушки. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, на митинг, организованный правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдН), вышли около 300-400 человек.

Одновременно состоялась акция противников АдН, в котором, по данным полиции, приняли участие около полутора тысяч человек.

Акции, порядок на которых обеспечивали около 100 полицейских, прошли почти мирно. Незначительные травмы получили трое полицейских и двое демонстрантов.

Отметим, групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который было, вероятно, добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего он и еще несколько мужчин изнасиловали ее.

По этому делу арестованы семь подозреваемых - граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летнего гражданина Германии.

Напомним, в Германии с 1946 до 2014 года минимум 3667 детей стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников.