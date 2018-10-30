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У Німеччині відбулися протести після групового зґвалтування дівчини

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 09:51
Фото: протет у Фрайбурзі (dw.com)
Фото: протет у Фрайбурзі (dw.com)

У справі заарештували сімох громадян Сирії та одного німця

У місті Фрайбурзі, у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг на південному заході країни, ввечері в понеділок, 29 жовтня, відбулися дві демонстрації через групове зґвалтування 18-річної дівчини. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, на мітинг, організований правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), вийшли близько 300-400 осіб.

Одночасно відбулась акція противників АдН, у якій, за даними поліції, взяли участь близько півтори тисячі людей.

Акції, порядок на яких забезпечували близько 100 поліцейських, відбулись майже мирно. Незначні травми отримали троє поліцейських та двоє демонстрантів.

Зазначимо, групове зґвалтування сталося в ніч на 14 жовтня. Молодий чоловік приніс дівчині на дискотеці напій, в який було, імовірно, додано наркотичну речовину. З клубу вони пішли разом, після чого він та ще кілька чоловіків зґвалтували її.

У цій справі заарештовано сім підозрюваних - громадян Сирії у віці від 19 до 29 років, а також 25-річного громадянина Німеччини.

Нагадаємо, у Німеччині з 1946 до 2014 року мінімум 3667 дітей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священиків.

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