У Німеччині прокуратура пред'явила звинувачення нападнику з ножем на автобус

Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство і спробі підпалити автобус

У Німеччині чоловікові, який напав з ножем на пасажирів автобуса і поранив 14 осіб, пред'явили звинувачення. Про це повідомляє ресурс Miami Herald.

Звинувачення у суботу, 21 липня, висунула прокуратура міста Любек. Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство.

"Німецькі прокурори звинувачують 34-річного чоловіка, який напав на пасажирів в переповненому міському автобусі з ножем в північному місті Любек в п'ятницю, у замаху на вбивство", - зазначає видання.

Крім того, чоловікові закидають нанесення серйозних тілесних ушкодженнях і спробу підпалити автобус.

Також повідомляється, що у нападника подвійне громадянство - Німеччини та Ірану.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі німецького міста Любек не виключали версію теракту як мотив нападника з ножем на пасажирів автобуса. Повідомлялося, що правоохоронці опитують людей, що їхали в автобусі під час нападу, і проводять допит нападника.

20 липня у місті Любек чоловік у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, у результаті чого були поранені 14 осіб. Зазначалося, що двоє людей отримали важкі поранення, і ще 12 відбулися несильними порізами.

Правоохоронці затримали нападника на місці події.