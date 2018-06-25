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В Германии произошел взрыв в жилом доме

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 13:34
Фото: взрыв в Германии (rp-online.de)
Фото: взрыв в Германии (rp-online.de)

5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии

В городе Вупперталь (Германия) сегодня ночью произошел взрыв в жилом доме, в результате которого серьезно пострадали пять человек. Об этом сообщает RP Online.

Сообщается, что взрыв произошел около полуночи в трехэтажном здании, полностью разрушив часть здания.

Причина взрыва пока неизвестна.

Из здания эвакуировали 31 человека.

"Пять пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии", - отмечает издание.

Напомним, ранее британская полиция задержала 23-летнюю молодую особу по подозрению в совершении действий, которые могли вызвать взрыв на станции Southgate в лондонском метро.

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Теги публикации: Германия, пострадавшие, жилой дом, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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