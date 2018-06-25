У Німеччині стався вибух у житловому будинку

5 постраждалих знаходяться у лікарні в тяжкому стані

У місті Вупперталь (Німеччина) сьогодні вночі стався вибух у житловому будинку, в результаті якого серйозно постраждали п’ять осіб. Про це повідомляє RP Online.

Повідомляється, що вибух стався близько опівночі у триповерховій будівлі, повністю зруйнувавши частину будівлі.

Причина вибуху поки невідома.

Із будівлі евакуювали 31 людину.

"П’ять постраждалих знаходяться у лікарні у важкому стані", - відначає видання.

Нагадаємо, британська поліція затримала 23-річну молоду особу за підозрою у вчинення дій, які могли викликати вибух на станції Southgate у лондонському метро.

