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У Німеччині стався вибух у житловому будинку

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 13:34
Фото: вибух у Німеччині (rp-online.de)
Фото: вибух у Німеччині (rp-online.de)

5 постраждалих знаходяться у лікарні в тяжкому стані

У місті Вупперталь (Німеччина) сьогодні вночі стався вибух у житловому будинку, в результаті якого серйозно постраждали п’ять осіб. Про це повідомляє RP Online.

Повідомляється, що вибух стався близько опівночі у триповерховій будівлі, повністю зруйнувавши частину будівлі.

Причина вибуху поки невідома.

Із будівлі евакуювали 31 людину.

"П’ять постраждалих знаходяться у лікарні у важкому стані", - відначає видання.

Нагадаємо, британська поліція затримала 23-річну молоду особу за підозрою у вчинення дій, які могли викликати вибух на станції Southgate у лондонському метро.
 

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Теги публікації: Германия, постраждалі, жилой дом, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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