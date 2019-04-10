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В Германии проходят обыски у вероятных сторонников ХАМАС

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 16:39
В Германии проходят обыски у вероятных сторонников ХАМАС
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Полиция проводит обыски в 90 объектах в девяти федеральных землях

Федеральная полиция Германии проводит спецоперацию против возможной сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, полиция проводит обыски в 90 объектах в девяти федеральных землях. В частности, обыски проводят в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Берлине и Гамбурге. Внимание правоохранителей привлекли объединения WWR Help и Ansaar International, которые позиционируют себя как гуманитарные организации.

У правоохранителей есть доказательства о "финансовой и пропагандистской поддержке" ХАМАС.

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеегофера, "тот, кто под видом гуманитарной помощи поддерживает радикальное движение, презирает фундаментальные ценности Конституции". Кроме того, подобная деятельность дискредитирует работу благотворительных организаций, добавил министр.

Отметим, что Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признают исламистское движение ХАМАС террористической организацией.

Напомним, ранее 11 подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации. 

В январе Федеральная прокуратура Германии сообщила, что на севере ФРГ задержали троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. 

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