У Німеччині проходять обшуки у ймовірних прихильників ХАМАС

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Поліція проводить обшуки в 90 об'єктах в дев'яти федеральних землях

Федеральна поліція Німеччини проводить спецоперацію проти можливої мережі прихильників радикального ісламістського руху ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, поліція проводить обшуки в 90 об'єктах в дев'яти федеральних землях. Зокрема, обшуки проводять в Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Берліні та Гамбурзі. Увагу правоохоронців привернули об'єднання WWR Help і Ansaar International, які позиціонують себе як гуманітарні організації.

У правоохоронців є докази про "фінансову та пропагандистську підтримку" ХАМАС.

За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Хорста Зеегофера, "той, хто під виглядом гуманітарної допомоги підтримує радикальний рух, зневажає фундаментальні цінності конституції". Крім того, подібна діяльність дискредитує роботу благодійних організацій, додав міністр.

Відзначимо, що Євросоюз, Ізраїль, Канада, США та Японія визнають ісламістський рух ХАМАС терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше 11 підозрюваних затримано у федеральних землях Гессен і Рейнланд-Пфальц в Німеччині в ході антитерористичної спецоперації.

В січні Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що на півночі ФРН затримали трьох іракських біженців за підозрою у підготовці теракту.