В Германии продлят проверки чиновников на сотрудничество со "штази"

Правительство Германии готовит законопроект о продлении сроков проверки сотрудников госучреждений на возможное сотрудничество с Министерством государственной безопасности ГДР ("штази"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что немецкое правительство намерено продлить такие проверки до 2030 года. В частности, чиновников и соискателей подобных рабочих мест хотят и в дальнейшем проверять на связи с госбезопасностью ГДР.

Как отметила глава парламентского комитета по культуре Катрин Будде, немцы, которым на сегодня около 50 лет, могли успеть поработать на ГДР, а на сегодня впервые податься на работу в государственной службе Германии. По ее словам, "к 2030 году подобные случаи вряд ли уже останутся, и тогда эта тема будет исчерпана".

Напомним, в 2015 году министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул ФРГ в том, что Германская демократическая республика и Федеративная республика Германия в 1989 году объединились без референдума.

Отметим, ранее журналисты нашли выданное российскому президенту Владимиру Путину секретное удостоверение "штази".