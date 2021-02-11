В Германии продлили локдаун до 7 марта
Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель накануне приняли решение продолжить локдаун в стране до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее, остаются в силе, однако есть некоторые ослабления.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таким образом, во время совещания власть решила, что правительства федеральных земель будут самостоятельно принимать решение о возобновлении учебы в школах и работе детских садов. Среди запланированных послаблений также - разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов.
Известно также, что карантин в Германии будут ослаблять после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу заведений розничной торговли, музеев и тому подобное.
Отмечается, что следующее совещание относительно дальнейших шагов должно состояться 3 марта.
В настоящее время в стране запрещена работа розничных магазинов, развлекательных заведений и предприятий сферы услуг, ресторанов и кафе. Школы и детсады за некоторыми исключениями также закрыты. Кроме того, гражданам разрешено встречаться только с одним лицом, которое живет отдельно.
Напомним, ранее Ангела Меркель предлагала продлить локдаун в Германии до марта.
Также премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия выйдет из локдауна без риска начала третьей волны заражения COVID-19. Но для этого еще не настало время.