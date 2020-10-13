В Германии приветствовали решение о санкциях ЕС против Кремля и Лукашенко

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Покушение на оппозиционера Алексея Навального с использованием боевого отравляющего вещества и упорное нежелание России расследовать этот инцидент - вопиющее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. На карту поставлено доверие к международной правовой системе и авторитет ЕС.

Об этом заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, комментируя решение о подготовке новых санкций ЕС, передает DW.

По словам Хардта, ЕС должен подать Москве мощный сигнал, что "международное сообщество не приемлет применение химического оружия и связанную с этим опасность его распространения".

Хардт также высказался в поддержку введения "давно назревших" санкций ЕС против Александра Лукашенко.

"Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу. Мы призываем к немедленному проведению новых выборов", - подчеркнул немецкий парламентарий.

Новые санкции ЕС против России и персональные санкции против Лукашенко должны стать лишь началом, заявил в тот же день представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге Михаэль Георг Линк. По его словам, "ЕС должен усилить давление на правительства в Минске и Москве, чтобы посредники ОБСЕ смогли наконец-то посетить политических заключенных в Беларуси".

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел государств ЕС договорились ввести санкции против Александра Лукашенко.

Кроме того, они будут готовить штрафные меры против Москвы за отравление Навального.