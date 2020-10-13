У Німеччині вітали рішення про санкції ЄС проти Кремля і Лукашенка

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Замах на опозиціонера Олексія Навального з використанням бойової отруйної речовини та вперте небажання Росії розслідувати цей інцидент - кричуще порушення Конвенції про заборону хімічної зброї. На карту поставлено довіру до міжнародної правової системи та авторитет ЄС.

Про це заявив зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрґен Хардт, коментуючи рішення про підготовку нових санкцій ЄС, передає DW.

За словами Хардта, ЄС має подати Москві потужний сигнал, що "міжнародна спільнота не сприймає застосування хімічної зброї та пов'язану з цим небезпеку її поширення".

Хардт також висловився на підтримку введення "давно назрілих" санкцій ЄС проти Олександра Лукашенка.

"Лукашенко має визнати реалії та, нарешті, розчистити шлях до ненасильницького, демократичного переходу. Ми закликаємо до негайного проведення нових виборів", - підкреслив німецький парламентарій.

Нові санкції ЄС проти Росії та персональні санкції проти Лукашенка мають стати лише початком, заявив в той же день представник фракції Вільної демократичної партії у бундестазі Міхаель Георг Лінк. За його словами, "ЄС має посилити тиск на уряди в Мінську та Москві, щоб посередники ОБСЄ змогли нарешті відвідати політичних в'язнів у Білорусі".

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ держав ЄС домовилися ввести санкції проти Олександра Лукашенка.

Крім того, вони будуть готувати штрафні заходи проти Москви за отруєння Навального.