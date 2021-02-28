В Германии пояснили, почему не могут отказаться от "Северного потока-2"

Правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода "Северный поток-2". Отказ грозит Германии многочисленными исками о возмещении ущерба.
Об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце в интервью Welt am Sonntag.
По ее словам, Германия будет нуждаться в газе еще несколько десятилетий. А перейти сразу к альтернативным источникам энергии Германия не может.
"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ для этого и следующего десятилетия. Кроме того, мы рискуем столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект", - заявила Шульце.
Ранее РБК-Украина писало, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".
До этого в США заявили, что изучают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".
Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз не блокируя "Северный поток-2" фактически "финансирует тирана".